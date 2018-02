“O Navegante” abre para dar uma nova vida à Quinta de S. Miguel

REABERTURA – Nelson Grais e Artur Ferreira, decidiram dar um ar mais “clean” a um espaço comercial que se situa na Quinta de S. Miguel.

Quando abriu o Navegante?

Nós abrimos “O Navegante” no dia 7 de dezembro de 2017.

Porque decidiram abrir este espaço em Almeirim e porquê a escolha desta área de negócio?

Nós decidimos abrir este espaço aqui, porque esta zona é muito agradável e tem muitos moradores, que não têm estabelecimento perto para disfrutar de um momento de lazer e tomar um café, por exemplo. Decidimos abrir aqui porque queremos implementar um conceito de petiscos… como em Almeirim há poucas casas do género e temos um espaço muito agradável e isso é uma mais-valia. Trabalhamos muito bem com os pequenos-almoços, mas fundamentalmente queremos implementar o conceito do petisco, tanto à tarde, como à noite.

Já tinham alguma experiência no ramo?

O Nelson tinha muito mais experiência que eu tenho pouca. Tive um pequeno café que era da minha avó, em Santa Margarida.

Que petiscos podemos encontrar neste espaço?

Durante a semana temos tripas, molhinhos, moelas, carne da matança, pica-pau, as bifanas, os hambúrgueres e durante o fim-de-semana, que as pessoas estão mais propensas a sair, e há os jogos de bola também, temos mais umas especialidades: ameijoas, entremeadas, salada de polvo codorniz frita e na altura do verão havemos de ter camarão… e outros produtos habituais para a época.

O que vos diferencia dos demais?

Pensamos que a nossa simpatia, sorriso e boa disposição, são o ponto chave… depois acho que um bocado de encontro com a questão anterior… penso que será a nossa variedade de petisco e o espaço que está muito diferente das gerências anteriores e está muito agradável. Um fator que iremos ter em conta será a tentativa de nunca falhar com os petiscos, ou seja ter diariamente esta oferta vai ser uma mais-valia que nos vai fidelizar o cliente. Fazemos também jantares para poucas pessoas para criar um ambiente calmo e intimista. Não nos podemos esquecer que estamos numa zona residencial e que temos por base de refeição o petisco. Esta esplanada de inverno é uma vantagem… A dinamização deste espaço é outro fator que penso que será um sucesso. Temos a mesa de snooker e penso fazer uns torneios… vamos ver (risos)! Mas, relativamente à esplanada, é muito bom para as pessoas virem à esplanada fumar o seu cigarro, tomar um café. É mais um ponto positivo e no verão trabalhamos mais na explanada exterior.

Como foi a recetividade dos vizinhos?

Os vizinhos estão aderir com grande satisfação, que para nós uma nota muito positiva pois era isso que pretendíamos nesta zona, não desfazendo das pessoas que vem de outras zonas de Almeirim e de fora de Almeirim para provarem os nossos petiscos e entrarem neste tempestade de temperos! Quisemos dar um novo conceito à casa e essa foi a razão pela qual decidimos dar uma imagem completamente ao espaço “lavando-lhe” a cara. Todas as pessoas ficam encantadas com o novo espaço com toda a decoração que fizemos e aí temos de agradecer principalmente ao João Francisco pelo belo trabalho que fez no teto e nos painéis dos maiores navegadores da história portuguesa.

Horários e contactos:

Aberto todos os dias 7.30h até às 00.00h

Tel: 912195498 | 243 155 759 facebook.com/onavegantealmeirim