No dia 7 de março, Almeirim vai receber Nilton para um grande espectáculo de stand-up com as receitas a reverterem para a Constança e os bilhetes estão quase esgotados. Há menos de 20 ingressos.

Pode adquirir o seu bilhete (10€) na sede da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim, das 9h às 18h, na rua Almirante Reis nº32, Almeirim.

A criança, aos dois anos depara-se com um diagnóstico raro que comprometerá progressivamente as suas funções motora e intelectual.