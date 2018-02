Tolerância Zero: Já não se pode parar nem estacionar na Av. 25 de Abril

Na reunião de Câmara do dia 19 de fevereiro foi aprovado, por unanimidade, alteração na sinalização de trânsito na Av. 25 de Abril e a reportagem de O Almeirinense confirmou no local que a alteração já foi feita. Até aqui era permitido estacionar na Av. 25 de Abril, junto ao campo sintético, entre as 20h e as 8h, mas o executivo da Câmara Municipal de Almeirim eliminou o estacionamento nessa zona durante 24h.

Entende a Câmara Municipal de Almeirim que com o novo parque de estacionamento já não existia razão para ter no período da noite a exceção e levou o assunto à reunião de Câmara de dia 19 fevereiro, a primeira reunião depois de aberto o parque para 80 lugares junto ao pavilhão Alfredo Bento Calado.