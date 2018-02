Aumenta para 50 o número de detidos em Paço dos Negros

Três imigrantes foram detidos, esta segunda-feira, dia 19 fevereiro em Paço dos Negros. Dois deles naturais do Gana, por não terem qualquer identificação, vão ter de se apresentar diariamente no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) em Santarém, enquanto decorre o processo judicial.

A medida de coacção foi aplicada pelo juiz do Tribunal de Almeirim, depois do primeiro interrogatório. A GNR deteve também um imigrante do Nepal, na mesma altura e no mesmo local, mas que tinha na sua posse o passaporte.

Os detidos trabalham em explorações agrícolas da zona, mas recusaram-se sempre a indicar para quem trabalham.

Desde 2016, contabilizam-se mais de 50 pessoas detidas em Paço dos Negros que trabalham na zona e estão em situação ilegal.