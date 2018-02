Campeonato Amador de Futsal passou por Fazendas de Almeirim

A 15ª jornada do campeonato amador de futsal realizou-se no sábado, 16 de fevereiro, no pavilhão das Fazendas de Almeirim. O CADCA Futsal jogava recebeu em casa a equipa de Vila Nova da Rainha e não tinha tarefa fácil.

Tal assim foi, que a equipa verde e branca desde cedo impôs a sua qualidade de jogo e vencer por três golos, ainda que o CADCA tenha feito um forcing final na tentativa de dar uma alegria aos adeptos. A equipa conseguiu ainda reduzir e fixar o resultado final em 1-3 para a UDR, que assim se colou ao líder Borussia.

O Borussia empatou com a AB Team num emotivo 2-2 conseguido já ao cair do pano. Nos outros jogos o Serviroad voltou Às vitórias ao vencer pela margem mínima (1-0) a Várzea, que depois de um início de ano incrível vai perdendo algum gás. Os Sardões somam e seguem: nova vitória com goleada (6-2) frente ao Manique e a luta pelos play-offs parece cada vez mais acesa.

A goleada da jornada coube ao Cartaxense que aplicou chapa 9 ao Terceiro Anel, cada vez mais último na classificação. Com este resultado a equipa de Filipe Raposo continua “de cadeirinha” no top 3.

De regresso a Santarém, a 16ª jornada realiza-se no pavilhão da escola Alex. Herculano a 24 de fevereiro, com os jogos: Serviroad – Sardões; Quinzena – CADCA; Manique – Borussia; Vila Nova da Rainha – Terceiro Anel; Cartaxense – AB Team. Folga: Várzea.