Festival muda de nome e já tem data

O Festival da Sopa da Pedra e do Petisco agora é só Festival da Sopa da Pedra e já tem data marcada. A Confraria Gastronómica de Almeirim anuncia que vai realizar-se de 29 de agosto a 2 de setembro.

O ano passado a maior mudança no Festival da Sopa de Pedra esteve na chegada da Al Color Night Run no recinto do certame, o que pode novamente mudar este ano.

O festival, que decorre no Parque das Tílias, junto à praça de toiros resulta da parceria da Câmara Municipal com a Confraria Gastronómica de Almeirim.