Atleta almeirinense é vice-campeão nacional no lançamento do peso

Gonçalo Muidine, atleta da secção de Atletismo dos 20 kms, conquistou a medalha de prata no Campeonato Nacional de Lançamentos Longos sub-18, em Vagos.

O atleta almeirinense que no passado mês de janeiro se tinha classificado em 13º no Campeonato Nacional de Sub-20, elevou o seu recorde pessoal no Lançamento do Disco com a marca de 43,52 m.

A secção de Atletismo de Almeirim tem vindo a alcançar bons resultados nos lançamentos longos, sendo esta uma das disciplinas para a qual não têm local de treino desde as intervenções realizadas no novo sintético.

Para além de Muidine, também Tatiana Gonçalves conquistou o 10º lugar no Lançamento do Dardo de juvenis com a marca de 29.05 m e no Lançamento do Martelo de juniores Lara Ribeiro conquistou o 7º lugar com a marca de 33.12m e Iuri Pires também foi 7º classificado com a marca de 38.26 m.