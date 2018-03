Cursos de iniciação e provas de vinhos

A loja E.Lecler de Santarém vai promover a realização de cursos de iniciação de prova de vinhos, ação dirigida a todos que estejam interessados em aprender mais sobre este néctar dos deuses, um produto de excelência.

A formação será dada pela Enóloga Rita Conim Pinto, dos vinhos Minoc, do Tejo, uma verdadeira entusiasta deste património que é o vinho.

Para além de um Diploma de Participação os formandos participantes ganham um cartão de desconto na garrafeira do E.Leclerc durante um ano.

O valor do curso é 15€, terá uma parte teórica e uma prática, com degustação de vinhos de diversas regiões, com uma duração aproximada de 2h a 2h30 e vai decorrer na loja ELeclerc de Santarém.

As inscrições são realizadas no balcão de informações da loja E.Leclerc de Santarém, o primeiro curso tem lugar dia 14 de Abril e uma lotação de 15 pessoas. Outras datas serão agendadas.

Aproveite esta oportunidade e venha conhecer melhor o mundo vínico das provas!

“Provar um bom vinho é um prazer, mas saber falar sobre ele é uma arte!”