Carcavelos recebeu final 100% almeirinense

A final do escalão de +45 do torneio Veteranos B promovido pelo Carcavelos Ténis foi particularmente especial para a Associação 20kms de Almeirim. De um lado estava o tenista almeirinense, Gonçalo Andrade e do outro Gonçalo Pestana, também ele almeirinense.

Na primeira final 100% almeirinense disputada fora do concelho, Gonçalo Pestana levou a melhor sobre Gonçalo Andrade, pelos parciais de 5/6, 6/1 e 10-4, com Gonçalo Andrade a registar a primeira derrota em Super Tie-Breaks desde Março do ano passado.

Por outro lado, Gonçalo Pestana mantém o registo de invencibilidade desde que integrou o circuito nacional de veteranos +45, vencendo o terceiro torneio em três participações e subindo assim mais umas posições no ranking.

Atualmente, Gonçalo Andrade ocupa o 10º lugar do ranking nacional de +45, enquanto Gonçalo Pestana segue na 56ª posição. Carlos Nunes, também de Almeirim, ocupa o 16º posto nacional.