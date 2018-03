Campo Pequeno – Corridas em 2018

A empresa do Campo Pequeno apresentou ontem, dia 8 de março os cartéis do abono da temporada de 2018.

5 abril – Rui Fernandes, João Moura Jr e João Telles Jr.

Forcados Amadores de Santarém e Montemor

Toiros António Silva

28 abril – António Prates, Soraia Costa e Ricardo Cravidão

Sérgio Nunes, João d’Alva, Luis Silva e Riu Jardim

Forcados Amadores da Moita, Tertúlia do Montijo e Arruda dos Vinhos

Novilhos de diversas ganadarias

17 maio – António R. Telles, Pablo Hermoso de Mendoza e Moura Caetano

Forcados Amadores de Lisboa e Coruche

Toiros David Ribeiro Telles

7 junho – João Moura, João Moura Jr e Miguel Moura

Novilheiro João Augusto Moura

Forcados Amadores de Portalegre, Monforte e Arronches

Toiros Manuel Coimbra, Romão Tenório e Torre d’Onofre

21 junho – Marco José, Gilberto Filipe, Gonçalo Fernandes, Marcelo Mendes, Parreirita Cigano e Verónica Cabaço

Forcados Amadores de Coimbra, Monsaraz e Cartaxo

Toiros Veiga Teixeira

5 julho – João Telles Jr.

Morante de la Puebla e José Maria Manzanares

Forcados Amadores do Aposento da Chamusca

Toiros Paulo Caetano

19 julho – Luis Rouxinol, Filipe Gonçalves e Francisco Palha

Forcados Amadores do Ribatejo, Chamusca e Cascais

Toiros Pinto Barreiros

2 agosto – Sónia Matias e Ana Batista

António J. Ferreira (Tojó) e Nuno Casquinha

Forcados Amadores das Caldas da Rainha

Toiros São Torcato

9 agosto – Rui Salvador, Brito Paes, Manuel Telles Bastos, Duarte Pinto, Andres Romero e David Gomes

Forcados Amadores de Moura, Montijo e Elvas

Toiros Vale do Sorraia

23/24 agosto – Toureiros a designar

Forcados Amadores de Vila Franca e Aposento da Moita

Toiros Murteira Grava

6 setembro – João Moura, Pablo Hermoso de Mendoza e Rui Fernandes

Forcados Amadores de Évora e Alcochete

Toiros Charrua, Vinhas ou Passanha (a designar)

20 setembro – A anunciar

11 outubro – Corrida de Gala – Antiga Portuguesa

Cartel a anunciar

Será uma temporada com 25 grupos de forcados já anunciados, em que se nota a ausência de Vítor Ribeiro e Manuel Dias Gomes. Quanto a Diego Ventura, o mesmo desejava lidar seis toiros no Campo Pequeno, a 19 de julho, caso contrário não atuaria no Campo Pequeno. As negociações ainda não terminaram, mas estão difíceis.