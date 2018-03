EM ATUALIZAÇÃO: Mau tempo já cortou estrada do meio e nacional 118 para Benfica do Ribatejo inundada

A tempestade Felix que se tem vindo a fazer sentir durante esta sexta-feira, 9 de março, tem dado já algum trabalho aos Bombeiros Voluntários de Almeirim que já interviram em várias situações de socorro.

A estrada do meio, que dá acesso aos campos agrícolas, está fechada ao trânsito devido ao transbordo da linha de água da Vala Real que está a ocupar esta via de circulação. A estrada nacional 118 está condicionada devido ao excesso de lençóis de água que ocupam ambas as vias.

Durante a manhã os Bombeiros de Almeirim já acorreram a sete ocorrências de inundação durante a manhã. Para além das várias inundações em caves e habitações, os bombeiros procederam também a várias limpezas de via no concelho de Almeirim.

Recorde-se que o concelho de Almeirim está sob aviso amarelo devido à precipitação e vento forte que está a atingir todo o continente português.

(Em atualização)