Carlos Braz é o novo Presidente da direção do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Almeirim. As eleições realizaram-se, esta sexta-feira, dia 9, depois do pedido de demissão de Mário Cláudio.

Carlos Braz foi eleito com lista única e vai tomar posse daqui a 15 dias para um mandato de dois anos.