Suspeito de roubos fica preso preventivamente

Os militares do Posto Territorial de Almeirim e do Núcleo de Investigação Criminal de Santarém detiveram um jovem com 25 anos, por suspeita de um roubo por esticão e de furtos em residência, na quinta-feira, 8 de março, em Fazendas de Almeirim.

O suspeito, com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de ilícitos, ficou preso preventivamente depois de ter sido ouvido no Tribunal Judicial de Almeirim.

Os militares, no âmbito do cumprimento de mandados de busca e de detenção, relacionados com processos de investigação por furtos em oito residências e um roubo por esticão, na via pública, a uma idosa de 83 anos, detiveram o suspeito e à apreensão de duas carabinas, dois cartuchos, um computador portátil e um televisor.

A ação contou com o Destacamento de Intervenção de Santarém.