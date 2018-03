A equipa de Sub-13 do Hóquei Clube Os Tigres travou, este sábado, o Sporting. Na quarta jornada da Zona Sul Série C, os almeirinenses empataram a zero com os leões.

Nesta fase e com a jornada ainda a decorrer, o HCT está em segundo com seis pontos, o Sporting está em terceiro com cinco.

A equipa almeirinense ainda não perdeu nesta fase.