O U. Almeirim e Fazendense ganharam, este domingo, na 14.ª jornada do Campeonato Distrital da 1ª Divisão – AF Santarém. Na ronda que marcou o início da 2.ª volta, o U. Almeirim venceu o Moçarriense, fora, por 1-0 com um golo de Marco Neves.

Bernardo Rama deu o triunfo ao Fazendense no jogo em casa com o Samora Correia.

Na 10.ª jornada do Campeonato Distrital da 2ª Divisão – AF Santarém, o Benfica do Ribatejo perdeu com o AREPA por 1-0.