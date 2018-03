Depressão “Gisele” coloca Almeirim sob aviso amarelo e pode trazer rajadas até aos 90km/h

Todos os distritos de Portugal continental vão estar na quarta-feira sob aviso amarelo, uns devido a agitação marítima e outros por causa da chuva e vento forte, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). O concelho de Almeirim vai estar sob aviso amarelo a partir das 8h59 até às 18h00 da próxima quarta-feira, 14 de março.

Segundo o Instituto, no concelho de Almeirim é esperado vento forte com rajadas na ordem dos 90 quilómetros por hora. A chuva vai também estar presente ao longo do resto da semana de forma moderada ou em aguaceiros.

As temperaturas durante a próxima semana vão rondar os 17 graus celsius de máxima e os 7 graus celsius de mínima.

A depressão afeta esta terça-feira o norte dos Açores e segue em direção ao golfo de Biscaia, afetando de forma mais direta a parte norte da Península Ibérica. Quarta-feira será o dia mais crítico, com chuva, vento e agitação marítima em todo o país.