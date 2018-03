Choque em cadeia provoca três feridos em frente à Quinta da Alorna

Três feridos ligeiros é o resultado de um choque em cadeia entre três viaturas ligeiras de passageiros ao início da tarde desta quarta-feira, 14 de março, na EN 118, em Almeirim.

O choque em cadeia ocorreu pelas 14h54 em frente à Quinta da Alorna e provocou ferimentos considerados leves em duas mulheres e um homem que seguiam nas viaturas envolvidas.

As causas do acidente ainda estão por apurar. O trânsito na via de circulação faz-se neste momento de forma alternada.

Os feridos foram encaminhados ao Hospital Distrital de Santarém pelos Bombeiros Voluntários de Almeirim que estiveram no local com sete elementos e três viaturas. A GNR de Almeirim tomou conta da ocorrência e está a investigar as causas do acidente.