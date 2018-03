Curso de Socorrismo nos Bombeiros Voluntários de Almeirim

Quando menos esperamos acontecem acidentes em que a aplicação de técnicas de primeiros socorros é necessária, técnicas essas que podem fazer a diferença entre a vida e a morte.

Os Bombeiros Voluntários de Almeirim têm disponível no seu Quartel um curso de socorrismo com o objetivo de ensinar aos interessados algumas técnicas de socorro que bem sucedidas podem ajudar um familiar, amigo ou até mesmo um desconhecido numa situação de emergência.

O curso tem diversos conteúdos programáticos, tais como o sistema integrado de emergência medica, o exame primário e secundário, a posição lateral de segurança, a desobstrução da via aérea, o suporte básico de vida e as emergências médicas.

Os Bombeiros Voluntários de Almeirim têm um protocolo assinado com o ISLA de Santarém que consiste numa redução de 10% nas propinas dos cursos CET e de licenciatura e 5% nos cursos de pós-graduação.

As aulas dão-se no dia 13/04 das 20h às 24h e no dia 14/04 das 14h às 18h no quartel dos Bombeiros Voluntários de Almeirim.