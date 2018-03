O W Shopping de Santarém recebe o ‘W Shopping Gaming Experience’

Esta é uma ação organizada em parceria com o Museu de Videojogos Nostalgica que leva a Santarém toda a história do universo dos videojogos, desde os anos 70 à atualidade.

Vai ser uma viagem interativa de 50 anos de história dos videojogos e da tecnologia, relembrando antigos clássicos e velhas companheiras de animação, como as consolas TV Brinca e a Vectrex, Zx Spetcrum, Sega Master System, Nintendo 64, Game Boy, bem como a sua evolução ao longo das décadas, chegando às mais atuais versões da Nintendo, Sony Playstation e Microsoft Xbox.

Para além de uma oportunidade única para conhecer a história dos videojogos, os visitantes têm a oportunidade de jogar e experimentar uma enorme variedade de jogos/ consolas de várias épocas, participar em torneios com prémios, de interagir com criadores de videojogos nacionais, assistir a workshops de iniciação à programação, em que é possível criar um videojogo único e exclusivo em apenas 10 minutos.

O ‘W Shopping Gaming Experience’ vai estar disponível para visitas no piso 1 do W Shopping de Santarém, de 24 de Março a 8 de Abril, entre as 11h e as 19h.

O primeiro workshop será já no dia 28 de Março durante a tarde, as inscrições para workshops, e torneios, deverão ser efetuadas exclusivamente junto dos promotores/ assistentes do evento que se encontram no Piso 1 durante o período das 11h-19h a partir deste próximo sábado.

Mais informações serão lançadas na página de Facebook do W Shopping.

Entrada e participação gratuita.