Sopa da Pedra quer ser “Maravilha de Portugal”

A sétima eleição das 7 Maravilhas de Portugal® vai ter por tema as 7 Maravilhas à Mesa®. A Confraria Gastronómica de Almeirim vai candidatar a Sopa da Pedra.

“Chegou a hora de elegermos alguns dos patrimónios mais apreciados pelos portugueses: a Gastronomia associada aos Vinhos e a Roteiros Turísticos. Vamos votar o prazer de estar à mesa e também o prazer de ir para lá, de lá chegar, de lá estar. Trata-se, por isso, de comer, de beber e de andar por roteiros turísticos, desfrutando do melhor que a vida tem para nos oferecer. Queremos harmonizar a gastronomia com os vinhos, mas também com o prazer de percorrer o país, descobrindo os encantos do enoturismo”, destacou Luís Segadães, Presidente das 7 Maravilhas.

Rui Figueiredo, da Confraria, justifica que “é muito importante participar num concurso nacional que vai permitir uma divulgação grande da Sopa da Pedra”. Em concurso estarão 49 mesas pré-finalistas que vão ser votadas pelo público, de modo a que sejam apuradas as sete mesas finalistas, uma por cada uma das regiões de Portugal.

Este é um projeto com o Alto Patrocínio do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, da Secretaria de Estado do Turismo, e da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, desenvolvido em parceria com a Associação de Municípios Portugueses do Vinho.