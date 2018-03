Alunos das Fazendas de Almeirim aprovam implantação de uma esplanada

Decorreram na passada quinta-feira, dia 23, na Escola Básica 2,3 de Fazendas de Almeirim, as eleições para o Orçamento Participativo das Escolas. A votação foi renhida e contou com a participação de mais de 120 alunos.

Entre as propostas estava a construção da rádio escolar (REFA – Rádio Escolar de Fazendas de Almeirim), implantação de uma esplanada escolar próximo da zona do bar, melhoria do espaço da sala 18 (POTE) e aquisição de material desportivo para ser utilizado nas aulas de Educação Física. A proposta implantação de uma esplanada ganhou com mais 20 votos que a segunda proposta mais votada.