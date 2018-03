O Congresso Distrital do Partido Socialista de Santarém decorre, este sábado, dia 24 março, pela primeira vez no concelho de Almeirim, no Centro Cultural de Fazendas de Almeirim e os 80 delegados presentes elegeram, por unanimidade, Pedro Ribeiro com Presidente da Mesa.

“É um prazer e uma honra ser escolhido ainda por cima por unanimidade em voto secreto”, afirmou Pedro Ribeiro em declarações a O Almeirinense.