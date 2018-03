Persi Mamede dá vitória ao União de Almeirim no derbi concelhio (c/vídeo)

Persie Mamede foi a figura de destaque na vitória do União de Almeirim por 2-1 contra o rival Fazendense. O avançado do U. Almeirim marcou os dois golos da equipa almeirinense, o primeiro ao início da primeira parte e o segundo já nos minutos finais da partida.

Tiago Martins marcou de pontapé de penalti o golo da equipa de Fazendas de Almeirim, um lance que suscitou algumas duvidas no final da primeira metade do jogo.

Com esta derrota o Fazendense ficou mais longe do líder Mação e está a par do União de Tomar com 41 pontos. O União de Almeirim voltou às vitórias para o campeonato depois cinco derrotas consecutivas.

