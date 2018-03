Acidentes provocam dois feridos em Almeirim

Duas pessoas ficaram com ferimentos ligeiros na sequência de uma colisão entre duas viaturas ligeiras de passageiros às 11h40, no cruzamento do supermercado Lidl com a rua Condessa da Junqueira, em Almeirim.

Os dois feridos são um homem com cerca de 35 anos e uma mulher com cerca de 40 que foram transportados ao Hospital Distrital de Santarém pelos bombeiros.

À mesma hora um outro acidente ocorreu no cruzamento do Centro de Saúde de Almeirim onde só resultaram danos materiais.

No local estiveram oito elementos dos Bombeiros Voluntários de Almeirim e Municipais de Alpiarça apoiados por três viaturas. A GNR de Alpiarça tomou conta da ocorrência.