As ligações dos “Professores” FIVE

Quem são os FIVE?

Os FIVE são um grupo de cinco amigos que partilham a vontade de fazer música entre

si e que pretendem chegar ao coração de quem os ouve de uma forma verdadeira e

humilde. Somos uma banda de originais composta por cinco músicos e também

contamos com a ajuda de amigos e familiares que tornam este projeto cada vez mais

capaz.

O que tocam?

Neste momento, tocamos covers e originais, sendo que estes últimos são, para já, todos

em português num estilo Pop, Pop/Rock, mas sempre retirando algumas influências de

outros géneros musicais como o Jazz, Blues, R&B, etc.

Como surgiram?

Tínhamos um projeto de covers, os TU Covers, e os FIVE surgiram da nossa vontade de

insistir em algo que fosse verdadeiramente nosso. E, portanto, criámos um novo projeto

com um conceito mais vocacionado para tudo o que é criado por nós, tudo o que é

original. Em 2016, arriscámos, por impulso de amigos e familiares, e começámos a

gravar o nosso primeiro trabalho de originais, que culminou no surgimento deste novo

projeto, apresentado a todo o público dia 26 de novembro do mesmo ano, no Mercado

de Cultura, em Marinhais.

Qual a ligação a Almeirim?

Somos alunos, professores e colaboradores da Academia de Artes, Cultura e

Formação “O Batuque”, e através do nosso produtor David de Sousa, que é Diretor

Artístico da Associação, alguns de nós têm vindo a dar aulas em Almeirim, nas

instalações cedidas pela Digimúsica à associação “O Batuque”. Para além disso, já

tivemos o prazer de ter tocado nas Festas de Paço dos Negros e em alguns eventos como

o FIFCA e até mesmo almoços privados.

Os FIVE já tocaram várias vezes no concelho?

Aproveitando o balanço da pergunta anterior, já tivemos o prazer de ter tocado em

alguns eventos no concelho de Almeirim, mas como banda FIVE será uma estreia.

Em palco há duas mulheres e três homens. A sensibilidade das mulheres é chave no jogo grupo?

Apesar de sermos um grupo misto, o que não é muito habitual em bandas, todos temos

um lado sensível muito apurado. Certamente que ter a presença de duas mulheres na

banda é diferente de ter dois homens, mas também depende de cada pessoa, pois todos

os seres humanos são diferentes e têm maneiras de exprimir as suas opiniões e emoções

de diferentes formas. Não escolhemos ser três homens e duas mulheres. Não foi

pensado. Aconteceu dessa forma e estamos muito felizes que assim o seja, pois sendo

todos diferentes acabamos por dar contributos distintos, mas que se complementam na

própria gestão do projeto.

Faz parte dos vossos objetivos editar um álbum?

Já gravámos um EP com 5 originais em português, que foi lançado em 2017. O EP é

intitulado de “Ser” e, atualmente, já se encontra disponível em várias plataformas

digitais. Para nós, um álbum é um grande objetivo, mas para já pretendemos fazer as

coisas com mais profissionalismo e com mais tempo, para que o resultado do que possa

vir aí, seja cada vez mais surpreendente e que tenha cada vez mais qualidade. Estamos,

neste momento, a trabalhar em várias surpresas que vão ser lançadas brevemente.

Contamos com o apoio de uma equipa composta por amigos muito talentosos,

trabalhadores e profissionais que fazem com que o sonho se torne realidade. Dessa

forma, pretendemos cada vez estar mais próximos do nosso público, portanto, estejam

atentos às nossas redes sociais: facebook.com/FIVEBAND e

instagram.com/fiveoficialband, Também no Youtube: youtube.com/c/FIVEBAND