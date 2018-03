Footkart em grande no Santarém Cup 2018. Vasco Carvalho pode vir a pé de Santarém para Almeirim

O Footkart está a conseguir a melhor participação de sempre do clube no Santarém Cup. Presente, pela primeira vez em simultâneo, em duas finais no Santarém Cup no escalão de Sub-8 e de Sub-10, ambas com o Sporting Clube de Braga.

O Footkart vai tentar este sábado realizar um objetivo nunca antes alcançado pelo clube, “Ganhar o Santarém Cup”.

“E cumulativamente, tentar o que NUNCA NENHUM clube conseguiu nas seis edições do torneio, ganhar em dois escalões no mesmo Santarém Cup. Destaque ainda para a vitória ESTRONDOSA da nossa equipa de Infantis sobre o Sport Lisboa e Benfica por 4-3 depois de ter estado a perder por 3 a 0”.

Dndo continuidade a uma já tradição da Copa do Guadiana, o Presidente do Footkart, caso alguma equipa do clube ganhe o torneio vem a pé da Escola Agrária de Santarém até Almeirim.