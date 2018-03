Diário da Constança: ¡Hola, como están?

¡Hola, como están?

Foi assim que fui recebida em Barcelona!

No passado dia 13, tal como referi, fui a uma consulta com a médica/investigadora,

especialista na síndrome de Rett, nos arredores de Barcelona. Ainda o dia não se tinha

levantado, já eu e os meus pais íamos a caminho do aeroporto de Lisboa para aquela

que seria uma experiência inesquecível, para mim e para o meu pai. A minha mãe como

já tinha vivido a azáfama de um aeroporto não lhe causou tanto transtorno, ao contrário

de mim e do meu pai, que foi um batismo muito stressante. Há sempre uma primeira

vez para tudo, mas para quem nunca tinha entrado num aeroporto, nem sabia como se

mexer no meio daquela confusão, foi um bocadinho complicado. Eu por um lado, dormi

até entrar no avião. Fiz o check-in, passei pela pelo controlo e até dentro do autocarro

o meu sono nunca foi interrompido. Já no interior da aeronave e sentada como os

crescidos e feita a descolagem sem problemas, estranhei o facto de não haver qualquer

distração para os meus olhinhos. As costas das cadeiras da frente estavam recheadas de

brochuras e de informações da própria companhia aérea, com muito pouco interesse

para mim. Estranhamente também, não eram providas de pequenos écrans onde

pudesse entreter o tempo durante o voo. Não achei piada nenhuma e através dos meus

gritos, resolvi logo fazer notar o meu descontentamento. Como vi que ninguém atendia

às minhas reivindicações, resolvi “perfumar” um bocadinho o ambiente através da

minha fralda. Com um iogurte, umas bolachinhas e a fralda mudada, lá fiquei menos

aborrecida e o tempo passou mais rápido.

A chegada ao aeroporto de Barcelona-El Prat- foi tudo menos normal. Desta vez devido

ao meu carrinho de viajem, que viajou no porão do avião e que não se encontrava ao pé

de mim na altura de desembarcar. Mais uma vez, num local desconhecido, com outro

idioma, comigo ao colo, o stress do meu pai foi notório. Salva pela calma da minha mãe

e por um amável funcionário do aeroporto, ao fim de quase uma hora de voltas e voltas,

lá fomos descobrir o carrinho, abandonado, numa passadeira para cargas especiais!

O Centro Médico Teknon situa-se a meia hora de caminho do aeroporto internacional

de Barcelona, no bairro elitista Sant Gervasi – la Bonanova. O traço antigo envolvido

numa arquitetura vanguardista, oferece a este bairro uma cor de tijolo agradável à vista

de quem passeia por aquelas estreitas calles, movimentadas e bem organizadas. O

Centro fica num ponto alto do bairro, onde o estacionamento não é permitido, apenas

para pegar e largar passageiros, existindo ainda, locais próprios para os peões circularem

e está tudo identificado. Fomos com algum tempo antes da hora da consulta, o que nos

permitiu desfrutar do sossego que a zona do Centro oferece.

– ¡Hola, como están? – Foi assim que fui recebida pela Dra. Mérce Pineda no consultório.

A comunicação fez-se sem qualquer problema, a Dra. foi muito expressiva e os meus

pais entenderam-na perfeitamente, num contexto que era obviamente conhecido.

Através da sua experiencia, as suas explicações fizeram com que ficássemos com uma

ideia pormenorizada da síndrome, as suas origens e os avanços científicos que neste

momento estão a ser desenvolvidos para minimizar os seus efeitos. Sim, não há cura.

No entanto, enquanto houver profissionais interessados em desenvolver um fármaco

capaz de interagir geneticamente com o problema, há esperança. A minha variante é,

segundo a Dra., a mais típica e a mais grave da síndrome e que, embora com algumas

limitações, mas através dos muitos estímulos e fisioterapias que tenho sido alvo, posso

adquirir a marcha. Não se cansou de referir também o controlo da epilepsia, muito

importante, aliás, penso que foi das matérias mais abordadas na consulta, o que

demonstra bem a relevância que esta doença tem no meu desenvolvimento. Para o

efeito, alterou a dosagem de um medicamento que já tomava e receitou mais outro

como auxilio.

Regressámos a Almeirim, já de noite e do dia seguinte. Exaustos, mas cheios de

esperança. Para além das explicações clinicas, faltava-nos alguém que nos ouvisse e que

soubesse exatamente aquilo que sentíamos. Foi ótimo, estamos melhor preparados

para os dias que se seguem. Obrigado Amigos, obrigado Almeirim.

Para a próxima, vou falar-vos da última experiência ao ar livre que fiz com uns amigos

novos, lá para os lados de Sintra e, muito mais! Já sabem, continuem atentos à minha

página https://m.facebook.com/vamosajudaraconstanca, beijinhos fofos da vossa

Amiga, Constança.