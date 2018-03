Vala de Almeirim chega à Assembleia da República

O Grupo Parlamentar Os Verdes realizou as suas Jornadas Parlamentares da presente sessão legislativa, nos dias 26 e 27 de março, focando-se no Rio Tejo e incluiu a visita a Almeirim.

Observar, ouvir e debater na procura de um equilíbrio raramente fácil, considerada a riqueza dos ecossistemas e o valor dos bens patrimoniais naturais do Tejo, que muitas vezes é posto em causa, no confronto constante a que é sujeito, focando aspetos como: poluição de Rio Maior pelas suiniculturas, Extrações de Areias mal conduzidas e localizadas, caudal do Tejo e aproveitamento agrícola, foi esse o objetivo das Jornadas Parlamentares.

A deputada Heloísa Apolónia disse a O Almeirinense que “como sabe, temos feito pressão para que a intervenção sobre esta vala de Almeirim seja efetivamente realizada, mas no âmbito destas jornadas. Se fizemos a opção de vir cá hoje, é para que se perceba que damos extrema relevância a este caso concreto e que, certamente, retomaremos esta matéria na Assembleia da República. Mas fundamentalmente é isto, levaremos a questão à Assembleia da República, porque consideramos que o papel dos Verdes é também o de alerta, de denúncia persistente, de fazer pressão junto das entidades responsáveis, e com propostas concretas também no sentido de que estas questões de poluição tão flagrante se resolvam”.

Nestas Jornadas Parlamentares, Os Verdes contaram com a participação de Ska Keller – Co-Presidente do Grupo Verde no Parlamento Europeu, Monica Frassoni – Co-Presidente do Partido Verde Europeu e Gwendoline Delbos-Corfield – Membro do Comité Executivo do Partido Verde Europeu (também dos verdes franceses).