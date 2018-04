Morreu Eng.º José Andrade

O Engº. José Andrade morreu, esta terça-feira, 3 de abril, vítima de doença prolongada.

José Joaquim Lima Monteiro de Andrade nasceu no Vale de Santarém, na terra da mãe, no cumprimento de um ritual familiar tradicional. Filho, neto, bisneto e trineto de almeirinenses licenciou-se em engenharia pelo Instituto Superior de Agronomia. Acumulou à sua vida de agricultor, diversas atividades profissionais, políticas e associativas.

Foi professor na Escola de Regentes Agrícolas de Santarém, deputado da Assembleia da Republica na 1ª legislatura e ainda Presidente da Feira Nacional da Agricultura. Fundou e foi primeiro Presidente do Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas e ainda responsável pelo lançamento e execução do Parque de Exposições de Santarém, atual CNEMA.

No Associativismo, foi Presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) e membro do Praesidium da Confederação das Organizações Agrícolas Europeias(COPA). Foi nomeado Cônsul Honorário de França no Ribatejo.

Em 2001 foi condecorado pelo Presidente da República, Jorge Sampaio, com a Grã Cruz da Ordem de Mérito Agrícola, Industrial e Comercial (Mérito Agrícola).

José Andrade a propósito do seu livro “O Espírito de Almeirim, um desafio” – Edição da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim que era “um contributo sério, mas simples e objetivo, precisamente, para uma melhor apreensão da história da evolução de Almeirim, desde a sua fundação, até ao século vinte e do seu importantíssimo papel na história de Portugal, como centro de decisão política, de dinamização cultural e motor do desenvolvimento económico”.

O corpo do Engº. José Andrade estará na Capela Ermida de Nossa Senhora do Calvário (Largo do Calvário, Almeirim) pelas 15:30horas do dia 4 de Abril. Será celebrada a missa de corpo presente às 18:30horas do mesmo dia, e seguirá no dia seguinte para cremação.