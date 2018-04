Esperança de vida

O sistema imunitário tem as ferramentas necessárias para combater o cancro, mas este arranjou maneiras de enganar as nossas defesas.

A Liga Portuguesa Contra o Cancro tem como objetivo prevenir o cancro e promover a saúde. Dito assim parece simples. Mas que mecanismo pode utilizar para apoiar o doente oncológico?

É importante a angariação de fundos para cumprir a sua missão em apoiar o doente oncológico e família, a prevenção primária e secundária e o estímulo à investigação e formação em oncologia.

Gordon Klatt, um cirurgião americano, em maio de 1985, pensou num modo de angariar fundos para a American Cancer Society. Caminhou durante 24h numa pista. Tal foi o sucesso, que surgiu o Relay for Life com o objetivo de angariação de fundos para a prevenção e apoio ao doente oncológico. Podemos afirmar que Relay for Life foi o precursor de Um dia pela Vida.

UM DIA PELA VIDA, todos nós ouvimos falar.

Mas, o que é o projeto “Um Dia pela Vida”? UM DIA PELA VIDA consiste numa iniciativa promovida pela Liga Portuguesa Contra o Cancro no âmbito de um programa internacional, que falamos, da American Cancer Society. Neste momento 23 Nações fazem parte do Relay for Life.

Foi na vila de Coruche que Um Dia pela Vida se iniciou em Portugal no ano de 2005. Hoje é um projeto difuso.

Na nossa comunidade, em 2008 realizou-se o primeiro Um Dia pela Vida.

Dez anos depois vamos repetir e até 5 de maio contamos com todos os almeirinenses. O projeto desenvolvido na comunidade e pela comunidade em que todos vamos contribuir para

• Mudar a atitude face à doença – cancro não é necessariamente morte!

• Educar e informar. A prevenção é o caminho para a cura.

• Angariar fundos para os programas de prevenção e atividades da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

VAMOS FORMAR EQUIPAS, fazer atividades de prevenção e divertimentos, de modo a CELEBRAR (com os que venceram), RECORDAR (os que partiram), LUTAR (apoiando os que lutam contra a doença). UM DIA PELA VIDA é a esperança de que um dia o cancro será vencido. Vamos celebrar a VIDA.