Afonso Caetano chamado para treinar com os craques do SC Braga

Afonso Caetano, médio de 21 anos, foi a cara nova no treino do Sp. Braga, na quarta-feira, 4 de abril. O almeirinense foi chamado por Abel Ferreira para a penúltima sessão de trabalho antes do jogo com o Feirense.

Afonso foi contratado em janeiro à União de Leiria e ainda não se estreou na equipa B, mas teve uma oportunidade única de conviver com ‘verdadeiros’ craques.

Afonso Caetano começou por jogar no Footkart, depois Sporting e mudou-se para Leiria aos 15 anos. Ainda na condição de júnior fez 20 jogos pela formação principal e marcou três golos.

Na primeira metade desta época, tinha sido chamado para 13 partidas. No último dia do mercado de transferências de janeiro, assinou pelo Sp. Braga até 2022. Já esteve três vezes no banco da equipa B do SC Braga, orientada por Wender.

