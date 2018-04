Chuva volta e mantêm-se durante a próxima semana

A chuva voltou esta sexta-feira e vai ficar durante a próxima semana, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA as condições do tempo vão agravar-se no concelho de Almeirim a partir desta sexta-feira, 6 de abril, estando previstos períodos de chuva passando a aguaceiros para sábado e domingo.

Está ainda prevista a descida da temperatura máxima na próxima semana com os termómetros a rondar os 17º celsius de máxima e os 6º celsius de mínima.

Ainda segundo o IPMA o concelho de Almeirim está fora do aviso amarelo lançado esta para esta sexta-feira.