Três jogadores do concelho na seleção

Duarte Ribeiro (U. Almeirim), Pedro Rosário e Tomas Conceição (ambos do Footkart) estão convocados para um para o Jogo-Treino da Seleção Distrital Futebol Sub-14 da AF Santarém, a realizar no dia 11 de abril no Campo nº3 do Complexo Desportivo de Rio Maior.

Esta convocatória tem por finalidade a formação da Seleção Distrital Futebol Sub-14, com vista à participação no Torneio Nacional Interassociações, que se realiza entre 23 e 30 de junho de 2018, promovido pela Federação Portuguesa de Futebol, em Braga.