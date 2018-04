NERSANT acolheu novo grupo de empresas para formação-ação

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém disponibiliza o Melhor Turismo 2020, projeto de formação-ação que alia consultoria personalizada e formação às empresas de hotelaria e restauração, com financiamento a 90%.

Também no setor do turismo a competitividade é vital para a sobrevivência de uma atividade massificada, daí a formação e consultoria especializada serem peças valiosas aos serviço das empresas, qualificando-as para melhor servirem os seus clientes e melhor se posicionarem no mercado.

No dia 6 de abril, em Torres Novas, a NERSANT deu início a mais uma ação do Melhor Turismo 2020, tendo estado presentes técnicos da associação e as empresas participantes. Na sessão, foi apresentado o Melhor Turismo 2020, os objetivos, resultados esperados, o modelo organizacional, a metodologia de intervenção e a duração.

Todo o programa tem como objetivo o desenvolvimento de competências de gestão dos empresários, indo ao encontro das necessidades das empresas inscritas nesta formação-ação de excelência que, no total, já abrange mais de 40 empresas. As temáticas trabalhadas no interior de cada empresa incluem a gestão estratégica, a liderança, marketing e publicidade, estratégias de internacionalização, qualidade de serviço na hotelaria, restauração e turismo e também a proteção ambiental. Todas estas ferramentas serão colocadas ao dispor e serviço das empresas participantes. O plano está divido em 80 horas de formação em sala e 120 horas de consultoria personalizada, envolvendo empresários e trabalhadores.

O projeto Melhor Turismo 2020 é um programa de formação-ação (formação e consultoria) desenvolvido pela NERSANT em parceria com a CTP – Confederação do Turismo Português. É cofinanciado pelo Compete 2020 e Portugal 2020, tendo como meta reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas do setor do turismo. Pretende aumentar a capacidade de gestão das empresas participantes, promover a reorganização, a inovação e a mudança e promover a qualificação dos seus recursos humanos em domínios relevantes.

Os interessados em participar no projeto Melhor Turismo 2020 podem contactar a associação através do seu Departamento de Formação e Qualificação, pelos contactos dfq@nersant.pt ou 249 839 500. Importa ainda referir que se trata de um projeto financiado a 90%.