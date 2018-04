Fruto de uma dinâmica comemorativa do mês de prevenção contra os maus-tratos na infância, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco de Almeirim fez uma proposta ao ensino pré-escolar do concelho, no sentido de elaborarem trabalhos criativos acerca do livro “As mãos não são para bater” de Martine Agassi.

“O resultado foi magnífico, e assim, para que possamos todos admirar as magníficas obras que expressam emoção e vida, será realizada uma exposição que todos devemos receber com um abraço e uma visita”, diz a CPCJ.

A apresentação deste projeto vai ser feita no dia 11 de abril pelas 15h no Átrio da Câmara Municipal de Almeirim. A exposição vai estar patente até dia 7 de maio.