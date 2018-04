Junta de Freguesia festeja o 25 de abril

No dia 25 de abril celebra-se, em Portugal, o Dia da Liberdade. Foi precisamente no dia 25 de abril de 1974 que o povo português assistiu a uma mudança de regime que lhe veio trazer liberdade.

E para que isso não caia no esquecimento, a Junta de Freguesia de Almeirim vai organizar uma festa para celebrar o 25 de abril no Parque Urbano de Almeirim, na zona norte.

O evento vai decorrer no dia 25 de abril entre as 10h30 e as 17h30 e vai contar com jogos tradicionais, insufláveis e pinturas, zumba com Joana Pernas e música com o Trio DCM.

“Se acha que esta é uma data importante que deve ser comemorada não se esqueça de aparecer por lá”, diz no convite à população a Junta de Freguesia.