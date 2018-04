Lucian Procopciuc, atleta dos 20 kms de Almeirim, terminou o Campeonato do Mundo em 17° lugar, depois de perder frente ao equatoriano 20-7 nos 16 avos de final.

No primeiro combate, o atleta dos 20 kms venceu a Letónia 14-3.

No início do mês Lucian Procopciuc foi afastado nos 16 avos de final no apuramento para os jogos olímpicos da juventude. Lucian perdeu nos 16avos de final frente ao atleta polaco 14-7 e no primeiro combate venceu por 28-8.