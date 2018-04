MovAlmeirim organiza passagem de modelos

A MovAlmeirim vai realizar uma passagem de modelos no Centro Cultural de Fazendas de

Almeirim no próximo dia 19 de maio de 2018.

A MovAlmeirim convida os associados a participar no evento referido, mostrando e publicitando os artigos com que trabalham, ou até mesmo podendo ser o próprio modelo do desfile de moda ou ainda estar apenas presente nesta promoção de Almeirim e do seu

comércio local.

Para mais informações ou esclarecimentos sobre o evento deve contactar a MovAlmeirm, pelo endereço de e mail movalmeirim@gmail.com ou pelos números de telefone 243 047 626 ou 934 485 991