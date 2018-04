Pedro Ribeiro reeleito Presidente do Conselho Regional da Região de Lisboa e Vale do Tejo

Pedro Ribeiro foi reeleito Presidente do Conselho Regional da Região de Lisboa e Vale do Tejo.

Este é um órgão consultivo da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo que é composto por 71 membros com direito a voto. Deste orgão da CCDR LVT fazem parte as 52 câmaras da Área Metropolitana de Lisboa, das Comunidades do Oeste, Médio e Lezíria do Tejo, as entidades da concertação social, do mundo académico, entre outros.

O autarca almeirinense utilizou apenas três palavras depois da eleição: “Obrigado pela confiança!”.