Scalabis Night Race dia 21 no Jardim da Liberdade

A Associação Scalabis Night Runners Club, o Centro Comercial W Shopping e o Município de Santarém apresentam a 6ª edição da W Scalabis Night Race, que este ano promete para além do famoso abastecimento de tinto, pampilhos e bifanas, animação redobrada através de muita música, dança e artes performativas a realizar no dia 11 de abril, pelas 17h, no Centro Comercial W Shopping Santarém em conferência de imprensa.

A W Shopping Scalabis Night Race no dia 21 de Abril tem um percurso de aproximadamente 10 km, com partida no Jardim da Liberdade às 21h e chegada no mesmo local. Para além disso, possui ainda uma caminhada que acontece pelas 19h, a Repsol Gás Mini Race com cerca de 5 km e para os mais jovens, a partir das 15h, existe um conjunto de provas que formam a corrida McDonald’s Kids Race.

Para além da corrida, os atletas são presenteados com ruas iluminadas e uma dúzia de grupos musicais a atuar em pontos estratégicos, por onde vão passar milhares de camisolas pretas e amarelas que fazem reviver o espírito dos treinos desta associação e desfrutar da presença de campinos, fandango e ainda, provar vinho tinto, os melhores pampilhos do mundo e a bela da bifana. Este ano o padrinho da prova será Paulo Guerra, atleta português que passou pelo Sporting Clube de Portugal e o Maratona Clube de Portugal, especialista em corta-mato, alcançando os seus melhores resultados na prova de 10000 metros em pista.

A última edição da Scalabis Night Race contou com mais de 4.000 participantes e centenas de populares que vieram dar luz e cor à cidade, tendo sido distribuídos ao longo da corrida mais de 30 litros de vinho e igualmente, mais de 3.500 pampilhos e 3.500 bifanas.