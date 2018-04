Campeonato Amador de Futsal volta ao pavilhão de Fazendas de Almeirim

A 21ª jornada do Campeonato Amador de Futsal de Santarém realiza-se no próximo dia 14 de abril, no pavilhão desportivo da Escola Secundária de Fazendas de Almeirim.

O jogo em destaque desta jornada vai para a equipa da casa, o CADCA Futsal Almeirim que defronta os Sardões do Planalto, pelas 19h.

Defrontam-se pelas 15h o Várzea Futebol Clube e o FC Terceiro Anel, pelas 16h jogam o UDR Vila Nova da Rainha e o AD União Cartaxense, às 17h é a vez da equipa Taberna do Quinzena contra o Borussia Doutro Mundo e no penúltimo jogo da jornada defrontam-se o GD Benavente Seviroad e a AB Team FMR.

A equipa de Almeirim segue na nona posição do campeonato com 20 pontos conquistados. O CADCA está às portas do apuramento que dá acesso aos playoffs de apuramento do campeão deste torneio.

Esta é a segunda vez que o Campeonato Amador de Futsal de Santarém realiza uma jornada no concelho de Almeirim. Na 15ª jornada a equipa da casa perdeu por 3-1 frente à UDR Vila Nova da Rainha.

Veja aqui o resumo da jornada 15.