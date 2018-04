Chuva veio para ficar

A chuva intensa voltou esta quinta-feira e vai ficar até segunda-feira com exceção de sábado, em que o ceu vai estar parcialmente nublado, nos restantes dias esperam-se apenas alguns aguaceiros.

Segundo o instituto português do mar e da atmosfera IPMA as condições do tempo vão agravar-se no concelho de Almeirim a partir desta quinta-feira, 12 de abril, estando previstos períodos de chuva até segunda-feira dia 16 de abril com exceção para sábado que conta com ceu nublado, passando a aguaceiros a partir da próxima terça-feira

Está ainda prevista a subida da temperatura máxima na próxima semana com os termómetros a rondar os 23º celsius de máxima e os 7º celsius de minima.