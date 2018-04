A MovAlmeirim em parceria com as Gentes de Almeirim, vai realizar no próximo dia 10 de maio 2018, no Mercado Municipal, a “5.ª Feira da Ascensão”.

Os Associados podem participar neste evento, mostrando e publicitando os artigos com que trabalham e assim, mais uma vez, divulgar Almeirim e promover o comércio local.