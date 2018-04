Jaime Rosário aponta ao próximo objetivo: “Chegar mais longe”

Lucian Procopciuc, atleta dos 20 kms de Almeirim, terminou o Campeonato do Mundo em 17° lugar, depois de perder frente ao equatoriano 20-7 nos 16 avos de final. No primeiro combate, o atleta dos 20 kms venceu a Letónia 14-3.

Em declarações a O Almeirinense, Jaime Rosário, técnico do atleta e grande responsável dos resultados alcançados no Taekwondo diz que “Neste que foi o Mundial Junior com mais países participantes de todos os tempos, o nosso atleta demonstrou vontade de honrar todos o que o têm apoiado querendo chegar mais longe, acabando por ceder nos 16avos de final frente ao Equador, depois de ter derrotado o atleta da Letonia nos 32avos de final”.

Jaime acrescenta que pode “considerar uma boa prestação, na medida em que as condições de trabalho ainda estão longe daquelas que a maior parte dos adversários têm. Estamos profundamente agradecidos a todos os que colaboraram para que o Lucian pudesse chegar até aqui, todos os atletas, todos os pais, toda a equipa técnica, todos os membros da secção, do clube, autarquia e patrocinadores”.

No início do mês Lucian Procopciuc foi afastado nos 16 avos de final no apuramento para os jogos olímpicos da juventude. Lucian perdeu nos 16avos de final frente ao atleta polaco 14-7 e no primeiro combate venceu por 28-8.