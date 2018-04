Partido Ecologista Os Verdes festeja aniversário

No âmbito das comemorações do seu 35º aniversário, o Partido Ecologista Os Verdes promove, no dia 13 de abril pelas 21h, uma Tertúlia em Almeirim e inauguração da Exposição sobre os 35 anos de lutas ecologistas.

Estas iniciativas vão contar com a participação de André Martins membro fundador do PEV e Presidente da Assembleia Municipal de Setúbal e de Manuela Cunha, membro da Comissão Executiva Nacional do PEV.

A “Tertúlia Ecologista”, assim como a inauguração da Exposição que terá lugar, no dia 13 de abril, pelas 21h, no Auditório da Biblioteca Municipal Marquesa do Cadaval, em Almeirim.