Alunos de Fazendas de Almeirim vencem semifinal das Olimpíadas da Química

Os alunos de 9º ano do Agrupamento de Escolas de Fazendas de Almeirim, Ana Rita Mesquita, Luana Afonso e Tomás Victal, acompanhados pelo seu professor de Ciências Físico-Químicas, Dinis Silva, venceram no passado Sábado, dia 14, a semifinal das Olimpíadas da Química júnior, que decorreu na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

Esta equipa obteve o primeiro lugar numa semifinal disputada entre 28 equipas de vários agrupamentos de escolas da região da Grande Lisboa e Vale do Tejo.

Os alunos enfrentarão agora a final desta competição, que se realiza no mesmo local, no dia 12 de maio, data em que representarão a região de Lisboa e Vale do Tejo na disputa com as equipas semifinalistas de outras regiões do país, nomeadamente Minho, Trás-os-Montes e Alto Douro, Porto, Aveiro, Coimbra, Beira Interior e Algarve.

As Olimpíadas da Química Júnior são uma organização da Sociedade Portuguesa de Química. Os estudantes participantes nas OQ Júnior, têm a oportunidade de poder vir a integrar a representação nacional nas Olimpíadas de Ciência da União Europeia.