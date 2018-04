Almeirim ganhou o primeiro jogo à Câmara de Lisboa por 2-0 e empatou com a Câmara de Castelo Branco 2-2. No último, a Câmara de Castelo Branco empatou com Lisboa 1-1 e empatou com Almeirim a dois.

Assim, os almeirinenses ficaram em 1º lugar com 4 pontos, Castelo Branco ficou em 2º com 2 pontos e Lisboa em 3º com 1 ponto.