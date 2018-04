Chuva dá lugar aos dias quentes durante a próxima semana

A chuva dos últimos dias vai dar lugar a temperaturas quentes a partir já desta segunda-feira, 16 de abril, e vão permanecer até ao final da semana.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) as temperaturas vão subir até aos 28 graus celsius até sexta-feira 20 de abril, no concelho de Almeirim mas no fim de semana as temperaturas descem gradualmente e vão dar lugar a aguaceiros.

A subida da temperatura máxima coloca os termómetros a rondar os 28º celsius de máxima e os 8º celsius de mínima.