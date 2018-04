Crematório mais perto de ser uma realidade

A Câmara Municipal de Almeirim vai avançar com o protocolo de instalação e gestão do Crematório com a Junta de Freguesia de Almeirim. Este é mais um passo para a concretização da construção e funcionamento de crematório de Almeirim, algo que Pedro Ribeiro e Joaquim Catalão pretendem que aconteça em 2019.

Ao que o nosso jornal apurou, a proposta de protocolo contempla que a autarquia suporte as obra (deve rondar os 350 a 400 mil euros), mas as receitas serão repartidas entre as duas entidades, dado que a gestão estará a cargo da Junta.

Na reunião de Câmara desta segunda-feira, dia 16 abril o PS votou a favor e a CDU absteve-se.

O protocolo terá ainda de ser ratificado pela Junta de Freguesia e também pela Assembleia Municipal.