Fazendense perde em casa ao fim de mais de dois anos. U. Almeirim vence no último minuto em Riachos

O Fazendense e o União de Almeirim tiveram sortes diferentes nos jogos da jornada 23 que consagrou o Mação como campeão virtual do campeonato distrital da 1ª divisão de Santarém.

O Fazendense entrou mal na partida e viu o Amiense adiantar-se muito cedo no marcador. A equipa visitante arrancou a vitória em Fazendas de Almeirim, algo que já não acontecia desde 29 de janeiro de 2016. Bernardo Rama marcou o golo para os charnecos.

O União de Almeirim tinha um deslocação difícil a Riachos onde defrontava um dos lanternas vermelhas deste campeonato. Apesar do domínio do União de Almeirim, a dificuldade foi notória pois a vitória dos almeirinenses surgiu já no minuto final dos descontos com um golo de Bruno Conduto.

O Fazendense soma 41 pontos e segue agora na quarta posição da competição, em igualdade de pontos com Torres Novas e União de Tomar. O União de Almeirim saltou para a sexta posição do campeonato com um total de 36 pontos conquistados.